Randonnée et balade à la découverte des hameaux, Boulodrome de Peypin d’Aigues, Peypin-d’Aigues
samedi 19 septembre 2026 · Boulodrome de Peypin d'Aigues · Peypin-d'Aigues
Informations pratiques
Randonnée et balade à la découverte des hameaux Samedi 19 septembre, 09h00 Boulodrome de Peypin d’Aigues Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Randonnée à la découverte des hameaux de Peypin d’Aigues et de leurs secrets: Les Roux, Fontjoyeuse, Les Dones.
Départ le matin à partir de 9 h depuis le boulodrome
Grand pique-nique partagé à midi au boulodrome (Chacun apporte un salé et/ou un sucré). Boissons offertes par la mairie.
Réservation obligatoire au 04 90 77 76 01
Boulodrome de Peypin d’Aigues 84240 peypin d’aigues Peypin-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 77 76 01 »}]
Randonnée à la découverte des hameaux de Peypin d’Aigues et de leurs secrets: Les Roux, Fontjoyeuse, Les Dones.
©vincentagnes