Randonnée et balade à la découverte des hameaux, Boulodrome de Peypin d’Aigues, Peypin-d’Aigues

Informations pratiques

Randonnée et balade à la découverte des hameaux Samedi 19 septembre, 09h00 Boulodrome de Peypin d’Aigues Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Randonnée à la découverte des hameaux de Peypin d’Aigues et de leurs secrets: Les Roux, Fontjoyeuse, Les Dones.

Départ le matin à partir de 9 h depuis le boulodrome

Grand pique-nique partagé à midi au boulodrome (Chacun apporte un salé et/ou un sucré). Boissons offertes par la mairie.

Réservation obligatoire au 04 90 77 76 01

Boulodrome de Peypin d’Aigues 84240 peypin d’aigues Peypin-d’Aigues 84240 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 77 76 01 »}]

Randonnée à la découverte des hameaux de Peypin d’Aigues et de leurs secrets: Les Roux, Fontjoyeuse, Les Dones.

©vincentagnes