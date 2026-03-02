Randonnée et repas champêtre au château rue nicolas rolin Oricourt

Randonnée et repas champêtre au château

rue nicolas rolin château Oricourt Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Les Amis d’Oricourt vous invitent à une journée placée sous le signe de la convivialité

Rendez-vous au château à partir de 8h00 et jusqu’après 10h00. Après un petit café et muni d’un topoguide, vous pourrez prendre le départ à l’heure de votre choix, en fonction de votre rythme de marche et de la distance choisie lors de votre inscription.

– Départ à partir de 8h00 pour le circuit d’environ 14 km en passant à proximité de Borey et traversant les villages de Montjustin et Arpenans.

– Départ à partir de 9h00 pour le circuit d’environ 8 km passant par Montjustin et Arpenans.

– Un troisième parcours d’environ 4 km fait le tour du Mont en passant par Aillevans.

De retour au château, le pique-nique sera servi à partir de 12h30. Votre plateau repas vous sera remis près du point d’accueil et vous pourrez investir un espace ombragé près du colombier avec chapiteaux et tables.

Sur votre plateau trois salades, jambon à l’os, rôti de porc, rosbif, fromage régional et pâtisserie. Une taverne proposera boissons et café.

Dans l’après-midi, vous pourrez découvrir le château lors d’une visite guidée (première visite dès 14h00, prévoir environ 1h30).

Inscription uniquement sur réservation avant le vendredi 29 mai. .

+33 3 84 78 74 35 chateau@oricourt.com

