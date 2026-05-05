Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal

Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal

Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal lundi 22 juin 2026.

Ville : 57230 Baerenthal

Département : Moselle

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 30 Tarif de base plein tarif

Baerenthal

Randonnée et Yoga en pleine nature

Baerenthal Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-06-22 12:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet.Adultes
30  .

Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 33 64 82 37  contact@equilibreausommet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats are provided. All the information you need to make the hike a success can be found on the website.

L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE

À voir aussi à Baerenthal (Moselle)