Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal
Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal lundi 22 juin 2026.
Baerenthal
Randonnée et Yoga en pleine nature
Baerenthal Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-22 09:00:00
fin : 2026-06-22 12:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet.Adultes
30 .
Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr
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English :
After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats are provided. All the information you need to make the hike a success can be found on the website.
L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DE BITCHE
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