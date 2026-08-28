Randonnée familiale à vélo à Maringues Maringues
samedi 17 octobre 2026 · Maringues
Informations pratiques
Maringues
Randonnée familiale à vélo à Maringues
Place du Foirail Maringues Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
En famille ou entre amis, partez à vélo à la découverte des paysages de la Limagne autour de Maringues.
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Place du Foirail Maringues 63350 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
With family or friends, set out on a bike ride to explore the landscapes of the Limagne region around Maringues.
L’événement Randonnée familiale à vélo à Maringues Maringues a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme