Informations pratiques

Maringues

Randonnée familiale à vélo à Maringues

Place du Foirail Maringues Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

En famille ou entre amis, partez à vélo à la découverte des paysages de la Limagne autour de Maringues.

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Place du Foirail Maringues 63350 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

With family or friends, set out on a bike ride to explore the landscapes of the Limagne region around Maringues.

L’événement Randonnée familiale à vélo à Maringues Maringues a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme