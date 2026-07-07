Informations pratiques

Chamaloc

Randonnée familiale dans les champs de lavande du Vercors

302 Chemin des Garandons Chamaloc Drôme

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

13 € plein tarif adulte 11 € tarif groupe (à partir de 15 personnes) 9 € tarifs solidaires et locaux (habitants du Diois et de Chamaloc) 9 € enfants 6–17 ans Gratuit moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Randonnée familiale guidée de 3h au départ de la Distillerie des 4 Vallées sentiers parfumés entre champs de lavande, de lavandin et forêts, découverte de l’histoire du Vercors et de Chamaloc, observation de la biodiversité (dont le site de réintroducti

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302 Chemin des Garandons Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 14 contact@lavandes.fr

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English :

A 3-hour guided family hike starting from the Distillerie des 4 Vallées: fragrant trails winding through fields of lavender, lavandin, and forests; learn about the history of the Vercors and Chamaloc; observe biodiversity (including the reintroduction site)

L’événement Randonnée familiale dans les champs de lavande du Vercors Chamaloc a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme