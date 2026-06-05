Randonnée gourmande À pas de loup Chanteloup samedi 4 juillet 2026.

Chanteloup

Randonnée gourmande À pas de loup

Salle des fêtes Chanteloup Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Rando Gourmande organisée par Le Comité d’Animation de Chanteloup.

Deux boucles au choix 9 km ou 13 km. Au fil du chemin, plusieurs étapes gourmandes vous attendent pour déguster des spécialités locales et profiter d’une ambiance chaleureuse.

Inscriptions sur HelloAsso ou directement sur place. .

Salle des fêtes Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 77 57 animation.chanteloup@gmail.com

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English : Randonnée gourmande À pas de loup

L’événement Randonnée gourmande À pas de loup Chanteloup a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais