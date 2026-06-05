Randonnée gourmande À pas de loup Chanteloup
Randonnée gourmande À pas de loup Chanteloup samedi 4 juillet 2026.
Chanteloup
Randonnée gourmande À pas de loup
Salle des fêtes Chanteloup Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Rando Gourmande organisée par Le Comité d’Animation de Chanteloup.
Deux boucles au choix 9 km ou 13 km. Au fil du chemin, plusieurs étapes gourmandes vous attendent pour déguster des spécialités locales et profiter d’une ambiance chaleureuse.
Inscriptions sur HelloAsso ou directement sur place. .
Salle des fêtes Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 77 57 animation.chanteloup@gmail.com
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English : Randonnée gourmande À pas de loup
L’événement Randonnée gourmande À pas de loup Chanteloup a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bocage Bressuirais
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