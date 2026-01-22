Randonnée gourmande à Saint-Préjet-d’Allier

Place de la Mairie Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée gourmande Entre gourmandises et patrimoine local à Saint-Préjet-d’Allier. Parcours de 15 km ponctué d’étapes gourmandes. RDV place de la mairie à 15h30. Inscription préalable obligatoire. Repas complet à l’arrivée.

.

Place de la Mairie Saint-Préjet-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 16 17 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet walk Between delicacies and local heritage in Saint-Préjet-d?Allier. 15 km route punctuated by gourmet stops. RDV place de la mairie at 3:30pm. Prior registration required. Full meal on arrival.

L’événement Randonnée gourmande à Saint-Préjet-d’Allier Saint-Préjet-d’Allier a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay