Randonnée gourmande à Saint-Préjet-d’Allier Saint-Préjet-d’Allier

Place de la Mairie Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Randonnée gourmande Entre gourmandises et patrimoine local à Saint-Préjet-d’Allier. Parcours de 15 km ponctué d’étapes gourmandes. RDV place de la mairie à 15h30. Inscription préalable obligatoire. Repas complet à l’arrivée.
Place de la Mairie Saint-Préjet-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 16 17 88
English :
Gourmet walk Between delicacies and local heritage in Saint-Préjet-d?Allier. 15 km route punctuated by gourmet stops. RDV place de la mairie at 3:30pm. Prior registration required. Full meal on arrival.
