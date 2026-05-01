Soturac

Randonnée gourmande à Soturac

Salle des fêtes Soturac Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez randonner dans les vignes lotoises pour une balade gourmande de 9 km

Venez randonner dans les vignes lotoises pour une balade gourmande de 9 km. Le départ se fera de la salle des fêtes. Le premier arrêt sera consacré à l'apéritif. Puis suivront, dans les arrêts successifs, l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. Réservation obligatoire avant le 26 mai. Prévoir couverts et lampe frontale. Le départ se fera entre 18h30 et 19h30.

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Salle des fêtes Soturac 46700 Lot Occitanie +33 6 43 01 14 00

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English :

Hike through the Lot vineyards on a 9 km gourmet tour

L’événement Randonnée gourmande à Soturac Soturac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Vignoble