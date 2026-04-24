Tamniès

Randonnée gourmande à Tamniès

Salle des fêtes Tamniès Dordogne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée gourmande organisée par le foyer rural et le comité des fêtes.

Inscription à 10h à la salle des fêtes de Tamniès.

Départ en décalé à partir de 11h

Chaussures et bâton de marche conseillés.

Pour le repas

– Apéro

– Assiette Périgourdine (Domaine de Favard)

– Brochette de boeuf (GAEC La Brunerie)

– Dessert (Au four et au moulin)

Réservation avant le 15 mai .

Salle des fêtes Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 65 07

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English : Randonnée gourmande à Tamniès

L’événement Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir