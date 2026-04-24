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Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès

Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès

Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24620 Tamniès

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 26 26 Tarif de base plein tarif

Tamniès

Randonnée gourmande à Tamniès

Salle des fêtes Tamniès Dordogne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Randonnée gourmande organisée par le foyer rural et le comité des fêtes.

Inscription à 10h à la salle des fêtes de Tamniès.
Départ en décalé à partir de 11h
Chaussures et bâton de marche conseillés.

Pour le repas
– Apéro
– Assiette Périgourdine (Domaine de Favard)
– Brochette de boeuf (GAEC La Brunerie)
– Dessert (Au four et au moulin)

Réservation avant le 15 mai   .

Salle des fêtes Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 65 07 

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English : Randonnée gourmande à Tamniès

L’événement Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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