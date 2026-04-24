Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès
Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès dimanche 17 mai 2026.
Tamniès
Randonnée gourmande à Tamniès
Salle des fêtes Tamniès Dordogne
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Randonnée gourmande organisée par le foyer rural et le comité des fêtes.
Inscription à 10h à la salle des fêtes de Tamniès.
Départ en décalé à partir de 11h
Chaussures et bâton de marche conseillés.
Pour le repas
– Apéro
– Assiette Périgourdine (Domaine de Favard)
– Brochette de boeuf (GAEC La Brunerie)
– Dessert (Au four et au moulin)
Réservation avant le 15 mai .
Salle des fêtes Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 65 07
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English : Randonnée gourmande à Tamniès
L’événement Randonnée gourmande à Tamniès Tamniès a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir