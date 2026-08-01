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Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Stade de foot Val-du-Mignon

samedi 29 août 2026 · Stade de foot · Val-du-Mignon

Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Stade de foot Val-du-Mignon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Stade de foot
Adresse
RUE DE LA FORET
Ville
79210 Val-du-Mignon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
18 Tarif de base plein tarif

Val-du-Mignon

Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau

Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Randonnée gourmande avec deux parcours au choix de 8 et 12km.
Départ entre 18h00 et 19h00 du stade d’Usseau. Ravitaillement sur le parcours.
Menu proposé Apéritif, entrée, Roti mojettes, fromage et dessert.

Inscriptions et renseignements 0784844072 ou 0682355859
Possibilité de scanner un QR CODE POUR REGLEMENT   .

Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 40 72  aappma.latruiteusseau@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT 79