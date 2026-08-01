Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Stade de foot Val-du-Mignon
samedi 29 août 2026 · Stade de foot · Val-du-Mignon
Informations pratiques
Val-du-Mignon
Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau
Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Randonnée gourmande avec deux parcours au choix de 8 et 12km.
Départ entre 18h00 et 19h00 du stade d’Usseau. Ravitaillement sur le parcours.
Menu proposé Apéritif, entrée, Roti mojettes, fromage et dessert.
Inscriptions et renseignements 0784844072 ou 0682355859
Possibilité de scanner un QR CODE POUR REGLEMENT .
Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 40 72 aappma.latruiteusseau@gmail.com
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L’événement Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT 79