Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Stade de foot Val-du-Mignon

Informations pratiques

Val-du-Mignon

Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau

Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée gourmande avec deux parcours au choix de 8 et 12km.

Départ entre 18h00 et 19h00 du stade d’Usseau. Ravitaillement sur le parcours.

Menu proposé Apéritif, entrée, Roti mojettes, fromage et dessert.

Inscriptions et renseignements 0784844072 ou 0682355859

Possibilité de scanner un QR CODE POUR REGLEMENT .

Stade de foot RUE DE LA FORET Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 84 40 72 aappma.latruiteusseau@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée gourmande à Val-du-Mignon Usseau Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT 79