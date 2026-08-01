Randonnée gourmande Silo Océalia Chaniers

Informations pratiques

Chaniers

Randonnée gourmande

Silo Océalia 1 chemin des prises Chaniers Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 19:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Randonnée gourmande avec des parcours de 10,5 km et 12,7 km au choix. Départ entre 18h30 et 19h30. Prévoir couverts, gobelet, chasuble ou gilet jaune, chaussures de marche, lampes et bouteilles d’eau.

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Silo Océalia 1 chemin des prises Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 58 00

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English :

Gourmet hike with a choice of 10.5 km or 12.7 km routes. Departure between 6:30 p.m. and 7:30 p.m. Please bring your own utensils, a cup, a yellow vest or jacket, hiking shoes, flashlights, and water bottles.

L’événement Randonnée gourmande Chaniers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge