Siestes musicales Chaniers
samedi 25 juillet 2026 · Chaniers
Informations pratiques
Chaniers
Siestes musicales
Le Communal Chaniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
De 15h à 18h, venez faire la sieste en musique sur le Communal. Casques et transats à disposition.
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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70
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English :
From 3:00 p.m. to 6:00 p.m., come take a nap to some music at the Communal. Headphones and lounge chairs are available.
L’événement Siestes musicales Chaniers a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge