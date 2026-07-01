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AGENDA · Chaniers

Siestes musicales Chaniers

samedi 25 juillet 2026 · Chaniers

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le Communal
Ville
17610 Chaniers
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chaniers

Siestes musicales

Le Communal Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

De 15h à 18h, venez faire la sieste en musique sur le Communal. Casques et transats à disposition.
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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70 

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English :

From 3:00 p.m. to 6:00 p.m., come take a nap to some music at the Communal. Headphones and lounge chairs are available.

L’événement Siestes musicales Chaniers a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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