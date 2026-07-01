Informations pratiques

Chaniers

Siestes musicales

Le Communal Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

De 15h à 18h, venez faire la sieste en musique sur le Communal. Casques et transats à disposition.

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Le Communal Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70

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English :

From 3:00 p.m. to 6:00 p.m., come take a nap to some music at the Communal. Headphones and lounge chairs are available.

L’événement Siestes musicales Chaniers a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge