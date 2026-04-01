Lerné

Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace

Château de Chavigny Lerné Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Randonnée nocturne gourmande organisée par les Compagnons de la Fouace.

Plusieurs escales (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) au cours de la randonnée.

Randonnée nocturne gourmande organisée par les Compagnons de la Fouace.

Plusieurs escales (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) au cours de la randonnée. 16 .

Château de Chavigny Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Gourmet night hike organized by the Compagnons de la Fouace.

Several stops (aperitif, starter, main course, cheese, dessert) along the way.

L’événement Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace Lerné a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme