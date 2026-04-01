Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace Lerné
Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace Lerné samedi 25 avril 2026.
Lerné
Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace
Château de Chavigny Lerné Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Randonnée nocturne gourmande organisée par les Compagnons de la Fouace.
Plusieurs escales (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) au cours de la randonnée.
Randonnée nocturne gourmande organisée par les Compagnons de la Fouace.
Plusieurs escales (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) au cours de la randonnée. 16 .
Château de Chavigny Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Gourmet night hike organized by the Compagnons de la Fouace.
Several stops (aperitif, starter, main course, cheese, dessert) along the way.
L’événement Randonnée Gourmande des Compagnons de la Fouace Lerné a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme