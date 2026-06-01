Greneville-en-Beauce

Randonnée gourmande et musicale !

Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’association À Tout Âge organise une randonnée gourmande et musicale festive le vendredi 19 juin 2026 au départ de Guignonville ! Deux parcours de 8 et 12 km attendent les marcheurs dans le Loiret, rythmés par des étapes gourmandes et la batucada Les Percuterreux d’la Beauce.

L’association À Tout Âge convie les amateurs de marche et de gastronomie à sa grande randonnée gourmande et musicale le vendredi 19 juin 2026. Le départ s’effectue depuis la salle polyvalente de Guignonville entre 19h30 et 20h00. Cet événement propose deux circuits au choix de 8 ou 12 km à travers les paysages de Greneville-en-Beauce et Guignonville. Tout au long de la balade, des étapes gourmandes régalent les participants, tandis que la batucada Les Percuterreux d’la Beauce assure l’ambiance musicale entre 20h00 et 23h30. Une expérience festive et insolite idéale pour partager un bon moment en famille ou entre amis. L’inscription obligatoire se clôture le 13 juin. .

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 86 50 91 atoutage@laposte.net

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English :

The %C0 Tout %C2ge association is organizing a festive gourmet and musical hike on Friday, June 19, 2026, starting in Guignonville! Two routes, 8 and 12 km long, await hikers in the Loiret, punctuated by gourmet stops and the batucada group Les Percuterreux de la Beauce.

L’événement Randonnée gourmande et musicale ! Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2026-06-12 par OT GRAND PITHIVERAIS