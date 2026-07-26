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AGENDA · La Petite-Boissière

Randonnée gourmande La Petite-Boissière

samedi 19 septembre 2026 · La Petite-Boissière

Randonnée gourmande La Petite-Boissière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
79700 La Petite-Boissière
Département
Deux-Sèvres
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

La Petite-Boissière

Randonnée gourmande

Salle des fêtes La Petite-Boissière Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Randonnée gourmande semi-nocturne à La Petite-Boissière, animée par MP Duo.
Inscriptions au 06 82 61 17 98.   .

Salle des fêtes La Petite-Boissière 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 61 17 98 

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English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande La Petite-Boissière a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bocage Bressuirais