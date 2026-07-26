AGENDA · La Petite-Boissière
Randonnée gourmande La Petite-Boissière
samedi 19 septembre 2026 · La Petite-Boissière
Informations pratiques
La Petite-Boissière
Randonnée gourmande
Salle des fêtes La Petite-Boissière Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Randonnée gourmande semi-nocturne à La Petite-Boissière, animée par MP Duo.
Inscriptions au 06 82 61 17 98. .
Salle des fêtes La Petite-Boissière 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 61 17 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée gourmande
L’événement Randonnée gourmande La Petite-Boissière a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bocage Bressuirais