Informations pratiques

La Petite-Boissière

Randonnée gourmande

Salle des fêtes La Petite-Boissière Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Randonnée gourmande semi-nocturne à La Petite-Boissière, animée par MP Duo.

Inscriptions au 06 82 61 17 98. .

Salle des fêtes La Petite-Boissière 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 61 17 98

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English : Randonnée gourmande

L’événement Randonnée gourmande La Petite-Boissière a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Bocage Bressuirais