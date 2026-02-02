Randonnée gourmande Salle polyvalente Laussou
Randonnée gourmande Salle polyvalente Laussou samedi 13 juin 2026.
Randonnée gourmande
Salle polyvalente Laurès Laussou Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée familiale avec dégustation d’un menu de complet à découvrir en 4 étapes gourmandes.
Apéro, entrée, plat, fromage, dessert, vin compris.
Munissez-vous de votre gobelet, de vos couverts et d’une lampe électrique.
Protection en cas de pluie, gilet fluo et chaussures adaptées nécessaires.
Randonnée familiale avec dégustation d’un menu de complet à découvrir en 4 étapes gourmandes.
Apéro, entrée, plat, fromage, dessert, vin compris.
Munissez-vous de votre gobelet, de vos couverts et d’une lampe électrique.
Protection en cas de pluie, gilet fluo et chaussures adaptées nécessaires.
Réservation indispensable. .
Salle polyvalente Laurès Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 47 58 60 mrampelberg@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée gourmande
Family hike with tasting of a complete menu to be discovered in 4 gourmet stages.
Aperitif, starter, main course, cheese, dessert and wine included.
Bring your own cup, cutlery and torch.
Protection in case of rain, fluorescent vests and suitable footwear required.
L’événement Randonnée gourmande Laussou a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides