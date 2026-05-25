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Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle municipale Eugène Le Roy

Adresse : Allée paul-Jean Souriau

Ville : 24260 Le Bugue

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Le Bugue

Randonnée gourmande

Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

16h30. Magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir. Départs entre 17h et 18h. Prévoir couverts, assiettes, verres. Sur réservation. 20€ (-12 ans 10€)
Randonnée Gourmande organisée par l’association Objectif 42.

Venez découvrir un magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir
Départs échelonnés entre 17h00 et 18h00

Pensez à prévoir couverts, assiettes et verres.
Uniquement sur réservation avant le 5 juin
Nombre de places limitées !

Ouvert à tous — entre amis, en famille ou entre gourmands amoureux de la randonnée !   .

Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 80 51 24 

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English : Randonnée gourmande

16h30. Magnificent 11.5 km route while enjoying Périgord Noir specialities. Departures between 5 and 6 pm. Please bring cutlery, plates and glasses. Reservations required. 20 (under 12s: 10?)

L’événement Randonnée gourmande Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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