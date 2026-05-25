Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue
Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue samedi 13 juin 2026.
Le Bugue
Randonnée gourmande
Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
16h30. Magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir. Départs entre 17h et 18h. Prévoir couverts, assiettes, verres. Sur réservation. 20€ (-12 ans 10€)
Randonnée Gourmande organisée par l’association Objectif 42.
Venez découvrir un magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir
Départs échelonnés entre 17h00 et 18h00
Pensez à prévoir couverts, assiettes et verres.
Uniquement sur réservation avant le 5 juin
Nombre de places limitées !
Ouvert à tous — entre amis, en famille ou entre gourmands amoureux de la randonnée ! .
Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 80 51 24
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English : Randonnée gourmande
16h30. Magnificent 11.5 km route while enjoying Périgord Noir specialities. Departures between 5 and 6 pm. Please bring cutlery, plates and glasses. Reservations required. 20 (under 12s: 10?)
L’événement Randonnée gourmande Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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