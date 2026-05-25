Randonnée gourmande Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Le Bugue

Randonnée gourmande

Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

16h30. Magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir. Départs entre 17h et 18h. Prévoir couverts, assiettes, verres. Sur réservation. 20€ (-12 ans 10€)

Randonnée Gourmande organisée par l’association Objectif 42.

Venez découvrir un magnifique parcours de 11,5 km tout en savourant les spécialités du Périgord Noir

Départs échelonnés entre 17h00 et 18h00

Pensez à prévoir couverts, assiettes et verres.

Uniquement sur réservation avant le 5 juin

Nombre de places limitées !

Ouvert à tous — entre amis, en famille ou entre gourmands amoureux de la randonnée ! .

Salle municipale Eugène Le Roy Allée paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 80 51 24

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English : Randonnée gourmande

16h30. Magnificent 11.5 km route while enjoying Périgord Noir specialities. Departures between 5 and 6 pm. Please bring cutlery, plates and glasses. Reservations required. 20 (under 12s: 10?)

L’événement Randonnée gourmande Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère