Informations pratiques

Le Saint

Randonnée gourmande

Eglise Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les jolies chapelles de la commune à travers une randonnée gourmande de 13 km ! Une exposition consacrée aux édifices sera également proposée. Inscription avant le 15/09. .

Eglise Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 7 69 92 85 12

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English :

L’événement Randonnée gourmande Le Saint a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan