AGENDA · Le Saint
Randonnée gourmande Le Saint
dimanche 20 septembre 2026 · Le Saint
Informations pratiques
Le Saint
Randonnée gourmande
Eglise Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les jolies chapelles de la commune à travers une randonnée gourmande de 13 km ! Une exposition consacrée aux édifices sera également proposée. Inscription avant le 15/09. .
Eglise Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 7 69 92 85 12
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English :
L’événement Randonnée gourmande Le Saint a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan