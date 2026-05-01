Marigny-Marmande

Randonnée gourmande

Stade Marigny-Marmande Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nouvelle édition de la randonnée gourmande organisée par l’association Anim’Actions.

Circuit de 11 km. Ravitaillement sur le parcours.

N’oubliez pas votre gobelet, une lampe et un gilet jaune.

Réservation indispensable avant le 23 mai.

Nouvelle édition de la randonnée gourmande organisée par l’association Anim’Actions.

Circuit de 11 km. Ravitaillement sur le parcours.

N’oubliez pas votre gobelet, une lampe et un gilet jaune.

Réservation indispensable avant le 23 mai. 15 .

Stade Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 73 93 07

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English :

Gourmet walk organized by the Anim’Actions association.

Three refreshment points along the route, with local produce, and one at the finish.

Don’t forget your cup, a torch and a yellow vest.

Reservations required by May 25.

L’événement Randonnée gourmande Marigny-Marmande a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme