Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay samedi 12 septembre 2026.

La Ferrière-en-Parthenay

Randonnée gourmande pédestre et VTT

Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rando des lavoirs nouveau parcours

Rando pédestre 8 km ou 12 km

1 arrêt entrée

1 arrêt plat chaud

Fromage dessert à la salle multisport

Rando VTT 40 km

Repas servi en salle

Rendez-vous à 16h30 au stade de La Ferrière-en-Parthenay.

Possibilité de rando seule.

Réservation avant le 6 septembre.

Organisée par le Comité d’Animation Ferrarien. .

Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 36 caf79390@gmail.com

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English : Randonnée gourmande pédestre et VTT

L’événement Randonnée gourmande pédestre et VTT La Ferrière-en-Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine