Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay
Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay samedi 12 septembre 2026.
La Ferrière-en-Parthenay
Randonnée gourmande pédestre et VTT
Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rando des lavoirs nouveau parcours
Rando pédestre 8 km ou 12 km
1 arrêt entrée
1 arrêt plat chaud
Fromage dessert à la salle multisport
Rando VTT 40 km
Repas servi en salle
Rendez-vous à 16h30 au stade de La Ferrière-en-Parthenay.
Possibilité de rando seule.
Réservation avant le 6 septembre.
Organisée par le Comité d’Animation Ferrarien. .
Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 36 caf79390@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée gourmande pédestre et VTT
L’événement Randonnée gourmande pédestre et VTT La Ferrière-en-Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine