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Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay

Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay

Randonnée gourmande pédestre et VTT Stade Municipal La Ferrière-en-Parthenay samedi 12 septembre 2026.

Lieu
Stade Municipal
Adresse
Rue des Bigarreaux
Ville
79390 La Ferrière-en-Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

La Ferrière-en-Parthenay

Randonnée gourmande pédestre et VTT

Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Rando des lavoirs nouveau parcours
Rando pédestre 8 km ou 12 km
1 arrêt entrée
1 arrêt plat chaud
Fromage dessert à la salle multisport
Rando VTT 40 km
Repas servi en salle
Rendez-vous à 16h30 au stade de La Ferrière-en-Parthenay.

Possibilité de rando seule.

Réservation avant le 6 septembre.
Organisée par le Comité d’Animation Ferrarien.   .

Stade Municipal Rue des Bigarreaux La Ferrière-en-Parthenay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 71 36  caf79390@gmail.com

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English : Randonnée gourmande pédestre et VTT

L’événement Randonnée gourmande pédestre et VTT La Ferrière-en-Parthenay a été mis à jour le 2026-06-20 par CC Parthenay Gâtine

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