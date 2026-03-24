Randonnée gourmande

Salle des fêtes Rilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Association des Parents d’Elèves des écoles de Rilly-sur-Vienne et de Pouzay organise une randonnée afin de vous faire découvrir ou redécouvrir leur beau village tout en dégustant des produits locaux !

Parcours d’environ 10 km. Prévoir lampe et gilet fluo.

Sur réservation avant le 15 mai.

L’Association des Parents d’Elèves des écoles de Rilly-sur-Vienne et de Pouzay organise une randonnée afin de vous faire découvrir ou redécouvrir leur beau village tout en dégustant des produits locaux !

Parcours d’environ 10 km. Prévoir lampe et gilet fluo.

Sur réservation avant le 15 mai. 8 .

Salle des fêtes Rilly-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 17 05 83

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English :

The Parents’ Association of Rilly-sur-Vienne and Pouzay schools is organizing a hike to help you discover or rediscover their beautiful village, while sampling local produce!

Approx. 10 km. Lights and fluorescent vests required.

Reservations required by May 15.

L’événement Randonnée gourmande Rilly-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme