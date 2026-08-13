Informations pratiques

Chaveignes

Randonnée gourmande semi-nocturne

Départ de la salle des fêtes Chaveignes Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

7ème édition de cette randonnée de 11 km avec repas campagnard le long du trajet.

Les départs se feront entre 18h et 20h.

Pensez à apporter gobelet, gilet fluo et lampe.

Réservez vite avant le 30 août !

7ème édition de cette randonnée de 11 km avec repas campagnard le long du trajet.

Les départs se feront entre 18h et 20h.

Pensez à apporter gobelet, gilet fluo et lampe.

Réservez vite avant le 30 août ! 7 .

Départ de la salle des fêtes Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 37 46 67 39

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English :

11 km hike with country-style meal along the way.

Departures between 6pm and 8pm.

Remember to bring a beaker, fluorescent vest and torch.

Reserve early before August 30!

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Chaveignes a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme