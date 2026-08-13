Randonnée gourmande semi-nocturne Chaveignes
samedi 5 septembre 2026 · Chaveignes
Informations pratiques
Chaveignes
Randonnée gourmande semi-nocturne
Départ de la salle des fêtes Chaveignes Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
7ème édition de cette randonnée de 11 km avec repas campagnard le long du trajet.
Les départs se feront entre 18h et 20h.
Pensez à apporter gobelet, gilet fluo et lampe.
Réservez vite avant le 30 août !
7ème édition de cette randonnée de 11 km avec repas campagnard le long du trajet.
Les départs se feront entre 18h et 20h.
Pensez à apporter gobelet, gilet fluo et lampe.
Réservez vite avant le 30 août ! 7 .
Départ de la salle des fêtes Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 37 46 67 39
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English :
11 km hike with country-style meal along the way.
Departures between 6pm and 8pm.
Remember to bring a beaker, fluorescent vest and torch.
Reserve early before August 30!
L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Chaveignes a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme