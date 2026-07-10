Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais Saint-Laurent-d’Arce
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Laurent-d'Arce
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Arce
Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais
Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 18:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La Randonnée Gourmande commence à se dévoiler… Vous connaissez maintenant le principe 7,5 km de balade, 4 escales gourmandes et une soirée pleine de surprises.
Mais savez-vous qui se cache derrière ces escales ?
Parce que cette 3ᵉ édition, c’est aussi une belle façon de mettre à l’honneur les producteurs, artisans et acteurs de notre territoire.
Au fil des prochains jours, nous allons vous présenter celles et ceux qui vont contribuer à faire de cette soirée une véritable découverte de notre terroir.
Des produits locaux, des savoir-faire, des gourmandises, des partenaires qui nous font confiance, Et surtout… 4 escales que vous découvrirez au fil de vos pas !
Alors, êtes-vous prêts à découvrir notre première escale ?
Samedi 5 septembre Saint-Laurent-d’Arce Saint-Gervais.
Les places sont limitées. .
Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 00 76 comitedejumelage33240@gmail.com
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English : Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais
L’événement Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme