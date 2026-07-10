Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Arce

Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais

Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La Randonnée Gourmande commence à se dévoiler… Vous connaissez maintenant le principe 7,5 km de balade, 4 escales gourmandes et une soirée pleine de surprises.

Mais savez-vous qui se cache derrière ces escales ?

Parce que cette 3ᵉ édition, c’est aussi une belle façon de mettre à l’honneur les producteurs, artisans et acteurs de notre territoire.

Au fil des prochains jours, nous allons vous présenter celles et ceux qui vont contribuer à faire de cette soirée une véritable découverte de notre terroir.

Des produits locaux, des savoir-faire, des gourmandises, des partenaires qui nous font confiance, Et surtout… 4 escales que vous découvrirez au fil de vos pas !

Alors, êtes-vous prêts à découvrir notre première escale ?

Samedi 5 septembre Saint-Laurent-d’Arce Saint-Gervais.

Les places sont limitées. .

Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 00 76 comitedejumelage33240@gmail.com

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English : Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais

L’événement Randonnée gourmande St Laurent d’Arce Saint Gervais Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-08-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme