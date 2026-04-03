Randonnée groupe Entre Marche et Bourbonnais (Lamaids) Mairie Saint-Genest

Informations pratiques

Saint-Genest

Randonnée groupe Entre Marche et Bourbonnais (Lamaids)

Mairie Mairie de Saint-Genest Saint-Genest Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

pour les non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:30:00

fin : 2026-11-08 11:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Ce parcours de randonnée est proposé par l’association Les mille pattes Genestois .

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Mairie Mairie de Saint-Genest Saint-Genest 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 00 42 21

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English :

This hiking trail is proposed by the association Les mille pattes Genestois .

L’événement Randonnée groupe Entre Marche et Bourbonnais (Lamaids) Saint-Genest a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme