Randonnée Guiclan
Randonnée Guiclan dimanche 5 juillet 2026.
Guiclan
Randonnée
Place de la Mairie Guiclan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
2 circuits balisés 5 kms et 8 kms.
Départ libre de 9h à 15h.
Collation offerte à l’arrivée.
Au départ du Triskell.
Boutique et crêpes.
Organisé par l’association Grain de Sel au profit des enfants malades. .
Place de la Mairie Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 58 22 83 59
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English :
L’événement Randonnée Guiclan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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