Guiclan

Randonnée

Place de la Mairie Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

2 circuits balisés 5 kms et 8 kms.

Départ libre de 9h à 15h.

Collation offerte à l’arrivée.

Au départ du Triskell.

Boutique et crêpes.

Organisé par l’association Grain de Sel au profit des enfants malades. .

Place de la Mairie Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 58 22 83 59

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English :

L’événement Randonnée Guiclan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX