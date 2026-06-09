Stage: Chant de Hildegarde de Bingen Guiclan

Guiclan

Stage: Chant de Hildegarde de Bingen

2 Lieu-dit Saint-Jacques Guiclan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-19

Aurélie Zygel

Déclamation latine

Professeur agrégé de lettres classiques, Aurélie Zygel vous guidera dans l’apprentissage et la compréhension des textes latins chantés et vous proposera un travail de diction et de déclamation.

Organisation des journées

9h00 Éveil sensoriel mise en voix

9h30 Découverte collective puis en pupitres de pièces du programme

11h pause

11h15-12h30 Approfondissement des connaissances Développement de la résonance et de la souplesse vocale

12h30-13h30 repas

14h-17h pratique du répertoire et travail d’interprétation

Le dernier jour audition en entrée libre proposée au public en fin d’après-midi ou en soirée. L’emploi du temps peut varier en fonction des possibilités offertes.

Hébergement au Centre missionnaire Saint- Jacques

Ouvert en 1967 dans les bâtiments du Séminaire Saint- Jacques, propriété de la Société des Prêtres de Saint-

Jacques, le Centre offre un cadre de repos privilégié avec son parc de 19 hectares, propice à la méditation, idéal pour le loisir, la détente. Il comprend 36 chambres avec douches et WC et un service de restauration sur place en

demi-pension ou pension complète.

Les répétitions se dérouleront dans une salle du parc et dans l’église du Centre Saint-Jacques (photo ci-dessus),

où se déroulera le concert de fin de stage au profit des œuvres missionnaires.

Le Centre propose aux stagiaires un hébergement en chambre double en pension complète au tarif de 54€ par

jour et par personne. Le Centre ne propose pas pour ce stage de chambre simple.

Inscription

Les frais d’inscription pédagogique s’élèvent à 250€.

Les frais comprennent également la prestation pédagogique, les fichiers des partitions ainsi que les enregistrements qui seront envoyés par mail préalablement. .

2 Lieu-dit Saint-Jacques Guiclan 29410 Finistère Bretagne +33 6 10 85 30 98

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English :

L’événement Stage: Chant de Hildegarde de Bingen Guiclan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX