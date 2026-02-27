Randonnée guidée au cœur des espaces naturels protégés des prairies humides gérées jusqu’au Mont César. Bailleul-sur-Thérain

Bailleul-sur-Thérain

Randonnée guidée au cœur des espaces naturels protégés des prairies humides gérées jusqu’au Mont César.

5 Bis Rue du Château Bailleul-sur-Thérain Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-20

À chaque étape, laissez vous raconter le paysage, repérer les traces laissées par la nature et par l’activité humaine et découvrir comment ces milieux si différents se sont façonnés au fil du temps. Entre observation, anecdotes historiques et immersion, cette balade invite à voir autrement ce qui nous entoure et à saisir la richesse des paysages d’hier à aujourd’hui.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.

À chaque étape, laissez vous raconter le paysage, repérer les traces laissées par la nature et par l’activité humaine et découvrir comment ces milieux si différents se sont façonnés au fil du temps. Entre observation, anecdotes historiques et immersion, cette balade invite à voir autrement ce qui nous entoure et à saisir la richesse des paysages d’hier à aujourd’hui.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Hauts-de-France Nature. .

5 Bis Rue du Château Bailleul-sur-Thérain 60930 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

At each stop, let the landscape tell its own story, spot the traces left by nature and human activity, and discover how these very different environments have shaped themselves over time. Through observation, historical anecdotes and immersion, this walk invites you to take a fresh look at your surroundings and grasp the richness of landscapes from the past to the present.

This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, as part of Hauts-de-France Nature.

L’événement Randonnée guidée au cœur des espaces naturels protégés des prairies humides gérées jusqu’au Mont César. Bailleul-sur-Thérain a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis