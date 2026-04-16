Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville
Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville samedi 11 juillet 2026.
Incheville
Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire
Place de la République Incheville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:45:00
fin : 2026-07-11 12:45:00
Date(s) :
2026-07-11
Au cours de cette randonnée accompagnée par les bénévoles de l’ASPI, découvrez l’histoire du village d’Incheville et la nature remarquable qui l’entoure. De l’oppidum gaulois aux vestiges de la Seconde Guerre Mondiale, une randonnée à la rencontre de l’histoire et d’un riche patrimoine religieux mais aussi des savoir-faire humains. Au fil des hêtraies exceptionnelles de la forêt d’Eu et des étangs de la vallée de la Bresle, laissez-vous conter Incheville …
10 Km 4h de randonnée. 10 points historiques expliqués
Adulte 10€ Sur inscription .
Place de la République Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 86 97 99
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English : Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire
L’événement Randonnée guidée Incheville, 2500 ans d’histoire Incheville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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