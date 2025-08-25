Randonnée gustative Saint-Dizier-l’Évêque

Randonnée gustative Saint-Dizier-l’Évêque dimanche 30 août 2026.

Randonnée gustative

3 Rue de l’Église Saint-Dizier-l’Évêque Territoire de Belfort

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Chaque dernier dimanche du mois d’août, participez à la randonnée gustative. Six étapes gourmandes, dont une dégustation à l’aveugle de cinq vins différents, ponctuent un parcours d’environ 8 km à travers villages, vignes, campagne et forêt. Cette balade attire chaque année plus de 1000 marcheurs. .

3 Rue de l’Église Saint-Dizier-l’Évêque 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 55 23 41 amisdelavigne@gmail.com

