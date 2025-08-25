Randonnée gustative Saint-Dizier-l’Évêque
Randonnée gustative Saint-Dizier-l’Évêque dimanche 30 août 2026.
Randonnée gustative
3 Rue de l’Église Saint-Dizier-l’Évêque Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Chaque dernier dimanche du mois d’août, participez à la randonnée gustative. Six étapes gourmandes, dont une dégustation à l’aveugle de cinq vins différents, ponctuent un parcours d’environ 8 km à travers villages, vignes, campagne et forêt. Cette balade attire chaque année plus de 1000 marcheurs. .
3 Rue de l’Église Saint-Dizier-l’Évêque 90100 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 55 23 41 amisdelavigne@gmail.com
English : Randonnée gustative
German : Randonnée gustative
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée gustative Saint-Dizier-l’Évêque a été mis à jour le 2025-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)