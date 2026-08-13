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AGENDA · Sorbon

Randonnée Hauteville Sorbon

samedi 21 novembre 2026 · Sorbon

Randonnée Hauteville Sorbon

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
Mairie
Ville
08300 Sorbon
Département
Ardennes
Tarif

Sorbon

Randonnée Hauteville

Mairie Sorbon Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Départ à 14h
  .

Mairie Sorbon 08300 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25 

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English :

Departure at 2pm

L’événement Randonnée Hauteville Sorbon a été mis à jour le 2026-08-13 par Ardennes Tourisme