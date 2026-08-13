AGENDA · Sorbon
Randonnée Hauteville Sorbon
samedi 21 novembre 2026 · Sorbon
Informations pratiques
Sorbon
Randonnée Hauteville
Mairie Sorbon Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Départ à 14h
.
Mairie Sorbon 08300 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25
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English :
Departure at 2pm
L’événement Randonnée Hauteville Sorbon a été mis à jour le 2026-08-13 par Ardennes Tourisme