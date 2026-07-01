Informations pratiques

Amy

Randonnée historique à Amy

Gr Grande Rue Amy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Profitez d’une randonnée historique de 6 km sur les pistes de la Seconde Guerre mondiale avec la guide conférencière Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).

Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées.

Profitez d’une randonnée historique de 6 km sur les pistes de la Seconde Guerre mondiale avec la guide conférencière Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).

Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées. .

Gr Grande Rue Amy 60310 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

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English :

Enjoy a 6-km historical hike along World War II trails with tour guide and lecturer Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).

Hiking clothes and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée historique à Amy Amy a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois