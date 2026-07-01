Randonnée historique à Amy Amy
samedi 18 juillet 2026 · Amy
Informations pratiques
Amy
Randonnée historique à Amy
Gr Grande Rue Amy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Profitez d’une randonnée historique de 6 km sur les pistes de la Seconde Guerre mondiale avec la guide conférencière Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).
Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées.
Profitez d’une randonnée historique de 6 km sur les pistes de la Seconde Guerre mondiale avec la guide conférencière Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).
Tenue et chaussures de randonnée vivement conseillées. .
Gr Grande Rue Amy 60310 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57
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English :
Enjoy a 6-km historical hike along World War II trails with tour guide and lecturer Aurélie Da Silva (Sur les Traces du Passé).
Hiking clothes and shoes are strongly recommended.
L’événement Randonnée historique à Amy Amy a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois