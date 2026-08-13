Randonnée la Boupérienne Le Boupère
dimanche 27 septembre 2026 · Le Boupère
Informations pratiques
Le Boupère
Randonnée la Boupérienne
Salle du Bocage Le Boupère Vendée
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27 09:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Les Chemins de la Détente et l’Amicale des Cyclotouristes Boupériens s’associent pour une nouvelle édition de la Boupérienne. A pied ou à VTT, vous êtes tous invités !
Circuits de VTT et marche. Organisé par les Chemins de la détente et l’Amicale des cyclotouristes.
Départs de 7h30 à 9h30 Salle du bocage au Boupère
Inscription sur place. .
Salle du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 74 37 60 cheminsdeladetente@gmail.com
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English :
Les Chemins de la Détente and the Amicale des Cyclotouristes Boupériens join forces for a new edition of the Boupérienne. On foot or by mountain bike, you are all invited!
L’événement Randonnée la Boupérienne Le Boupère a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges