Informations pratiques

Le Boupère

Randonnée la Boupérienne

Salle du Bocage Le Boupère Vendée

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27 09:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Chemins de la Détente et l’Amicale des Cyclotouristes Boupériens s’associent pour une nouvelle édition de la Boupérienne. A pied ou à VTT, vous êtes tous invités !

Circuits de VTT et marche. Organisé par les Chemins de la détente et l’Amicale des cyclotouristes.

Départs de 7h30 à 9h30 Salle du bocage au Boupère

Inscription sur place. .

Salle du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 74 37 60 cheminsdeladetente@gmail.com

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English :

Les Chemins de la Détente and the Amicale des Cyclotouristes Boupériens join forces for a new edition of the Boupérienne. On foot or by mountain bike, you are all invited!

L’événement Randonnée la Boupérienne Le Boupère a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges