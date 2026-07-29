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AGENDA · La Chapelle-Saint-Laurent

Randonnée La Chapelaise La Chapelle-Saint-Laurent

dimanche 18 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Laurent

Randonnée La Chapelaise La Chapelle-Saint-Laurent

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle Omnisport
Ville
79430 La Chapelle-Saint-Laurent
Département
Deux-Sèvres
Tarif
3 3 Tarif réduit

La Chapelle-Saint-Laurent

Randonnée La Chapelaise

Salle Omnisport La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

33 ème randonnée La Chapelaise.
Randonnée pédestre, 6 parcours 5,5km, 11 km, 15 km, 18 km, 20 km et 24 km (possibilité de faire les circuits en courant).
Randonnée VTT, parcours de 26 à 60 km , indépendant des circuits pédestres.
Accueil café-brioche, ravitaillement sur les circuits et assiette servie à l’arrivée.   .

Salle Omnisport La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   vtt.chapelais79@gmail.com

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English : Randonnée La Chapelaise

L’événement Randonnée La Chapelaise La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais