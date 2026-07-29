Randonnée La Chapelaise La Chapelle-Saint-Laurent
dimanche 18 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Laurent
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Laurent
Randonnée La Chapelaise
Salle Omnisport La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
33 ème randonnée La Chapelaise.
Randonnée pédestre, 6 parcours 5,5km, 11 km, 15 km, 18 km, 20 km et 24 km (possibilité de faire les circuits en courant).
Randonnée VTT, parcours de 26 à 60 km , indépendant des circuits pédestres.
Accueil café-brioche, ravitaillement sur les circuits et assiette servie à l’arrivée. .
Salle Omnisport La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vtt.chapelais79@gmail.com
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English : Randonnée La Chapelaise
L’événement Randonnée La Chapelaise La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais