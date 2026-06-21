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Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier Lye

mardi 7 juillet 2026 · Lye

Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier Lye

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Ville
36600 Lye
Département
Indre
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Lye

Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier

Lye Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-07

Randonneuses et randonneurs, venez marcher dans les pas de Benjamin Rabier et vivre une belle aventure nature du mardi 7 au vendredi 10 juillet !
Organisée par le Club de Randonnée Pédestre de Selles-sur-Cher, cette randonnée est ouverte à tous, sans obligation de participer aux quatre jours. Un véhicule d’assistance est prévu. Au programme, quatre étapes de randonnée le jour 1 départ de Lye vers Luçay-le-Mâle sur 23 km, le jour 2 départ de Luçay-le-Mâle vers Entraigues sur 22 km, le jour 3 départ d’Entraigues vers Valençay sur 22 km, et le jour 4 départ de Valençay pour un retour à Lye sur 21 km. Inscription obligatoire avant le vendredi 26 juin. 12  .

Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 93 80 26  olga.goncalves41@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hikers, come walk in the footsteps of Benjamin Rabier and enjoy a wonderful outdoor adventure from Tuesday, July 7, through Friday, July 10!

L’événement Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier Lye a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pays de Valençay

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