Informations pratiques

Lye

Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier

Lye Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-07

Randonneuses et randonneurs, venez marcher dans les pas de Benjamin Rabier et vivre une belle aventure nature du mardi 7 au vendredi 10 juillet !

Organisée par le Club de Randonnée Pédestre de Selles-sur-Cher, cette randonnée est ouverte à tous, sans obligation de participer aux quatre jours. Un véhicule d’assistance est prévu. Au programme, quatre étapes de randonnée le jour 1 départ de Lye vers Luçay-le-Mâle sur 23 km, le jour 2 départ de Luçay-le-Mâle vers Entraigues sur 22 km, le jour 3 départ d’Entraigues vers Valençay sur 22 km, et le jour 4 départ de Valençay pour un retour à Lye sur 21 km. Inscription obligatoire avant le vendredi 26 juin. 12 .

Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 93 80 26 olga.goncalves41@gmail.com

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English :

Hikers, come walk in the footsteps of Benjamin Rabier and enjoy a wonderful outdoor adventure from Tuesday, July 7, through Friday, July 10!

L’événement Randonnée La découverte du Sentier de Benjamin Rabier Lye a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pays de Valençay