Randonnée la Gruaulaise Grues
Randonnée la Gruaulaise Grues dimanche 7 juin 2026.
Grues
Randonnée la Gruaulaise
Les halles Grues Vendée
Tarif : 6 – 6 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Nous sommes ravis de vous présenter notre randonnée annuelle, rebaptisée cette année .
Pour que cette journée soit une réussite, nous avons le plaisir d’accueillir ‘ , qui nous prêtera main-forte tout au long du parcours.
Que vous soyez marcheur du dimanche ou randonneur aguerri, l’ambiance sera au rendez-vous !
Parcours de 7 et 12 km
Uniquement sur réservation
Convivialité et découverte
Préparez vos chaussures de marche ! .
Les halles Grues 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 17 30 gymnastiquegruaulaise85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée la Gruaulaise Grues a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud