Grues

Randonnée la Gruaulaise

Les halles Grues Vendée

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Nous sommes ravis de vous présenter notre randonnée annuelle, rebaptisée cette année .

Pour que cette journée soit une réussite, nous avons le plaisir d’accueillir ‘ , qui nous prêtera main-forte tout au long du parcours.

Que vous soyez marcheur du dimanche ou randonneur aguerri, l’ambiance sera au rendez-vous !

Parcours de 7 et 12 km

Uniquement sur réservation

Convivialité et découverte

Préparez vos chaussures de marche ! .

Les halles Grues 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 17 30 gymnastiquegruaulaise85@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée la Gruaulaise Grues a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud