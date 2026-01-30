Randonnée la mauzéenne Place de la Mairie Thouars
Découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 9, 13 et 16 km pour les plus sportifs, un circuit vélo route de 60km et 3 circuits VTT de 20, 35 et 50 km et 1 parcours Gravel de 80km. Des ravitaillements sont proposés tout au long des parcours.
Accueil des participants dès 8h. Départ libre pour les randonnées entre 8h et 9h30. Prévoir son gobelet. .
Place de la Mairie Départ de la salle René Cassin Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mauzesportnature@laposte.net
English : Randonnée la mauzéenne
Discover the Thouarsais countryside with 3 hikes of 9, 13 and 16 km for the more sporty, a 60km road bike circuit and 3 mountain bike circuits of 20, 35 and 50 km and 1 Gravel course of 80km. Refreshments are available along the way.
Participants welcome from 8am.
