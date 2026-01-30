Randonnée la mauzéenne Place de la Mairie Thouars

Randonnée la mauzéenne

Place de la Mairie Départ de la salle René Cassin Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Découvrez les paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 9, 13 et 16 km pour les plus sportifs, un circuit vélo route de 60km et 3 circuits VTT de 20, 35 et 50 km et 1 parcours Gravel de 80km. Des ravitaillements sont proposés tout au long des parcours.

Accueil des participants dès 8h.

Accueil des participants dès 8h. Départ libre pour les randonnées entre 8h et 9h30. Prévoir son gobelet. .

Place de la Mairie Départ de la salle René Cassin Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mauzesportnature@laposte.net

English : Randonnée la mauzéenne

Discover the Thouarsais countryside with 3 hikes of 9, 13 and 16 km for the more sporty, a 60km road bike circuit and 3 mountain bike circuits of 20, 35 and 50 km and 1 Gravel course of 80km. Refreshments are available along the way.

Participants welcome from 8am.

