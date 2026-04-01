Randonnée La Pelle de la Dordogne Berges du Cléret Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Randonnée La Pelle de la Dordogne

Berges du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Départ Allée Paul Ducou (Site de Cléret) à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt à partir de 10h30 -Arrivée Club aviron à Castillon-La-Bataille.

Départ de la randonnée de 28kms à 13h site Cléret à Port-Ste-Foy.

Un beau spectacle à découvrir sur les rives de la Dordogne.

Plus de 150 rameurs venus de toute la France et pays voisins (Espagne, Belgique…)

Cadre exceptionnel et ombragé pour voir le départ et possibilité restauration et buvette sur place.

Toutes les informations en cliquant sur le lien suivant

https://www.ffaviron.fr/randonnees/la-pelle-de-la-dordogne/ .

Berges du Cléret Allée Paul Ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 96 85 29 avironcastillon@gmail.com

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English : Randonnée La Pelle de la Dordogne

L’événement Randonnée La Pelle de la Dordogne Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-04-12 par OT du Pays Foyen