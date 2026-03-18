Randonnée la Rand’Ornoise Salle polyvalente Gondrecourt-le-Château

Randonnée la Rand’Ornoise

Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La Rand’Ornoise vous donne rendez-vous à Gondrecourt-le-Château et vous propose des circuits pédestre et VTT.

Informations à venir…Tout public

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Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 6 86 99 26 45 lestitansdessentiers@free.fr

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English :

La Rand?Ornoise invites you to Gondrecourt-le-Château for a range of hiking and mountain biking trails.

More information to come…

L’événement Randonnée la Rand’Ornoise Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE