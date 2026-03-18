Randonnée la Rand’Ornoise Salle polyvalente Gondrecourt-le-Château
Randonnée la Rand’Ornoise Salle polyvalente Gondrecourt-le-Château dimanche 30 août 2026.
Randonnée la Rand’Ornoise
Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Rand’Ornoise vous donne rendez-vous à Gondrecourt-le-Château et vous propose des circuits pédestre et VTT.
Informations à venir…Tout public
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Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 6 86 99 26 45 lestitansdessentiers@free.fr
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English :
La Rand?Ornoise invites you to Gondrecourt-le-Château for a range of hiking and mountain biking trails.
More information to come…
L’événement Randonnée la Rand’Ornoise Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE