Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Canal de Briane, Montargis

Randonnée : le Loiret au fil de l’eau Jeudi 14 mai, 10h00 Canal de Briane Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00

Une journée sur le canal de Briare

A la sortie de Montargis, nous ferons un arrêt devant le moulin Bardin (construit en 1860). Nous suivrons la voie verte sur le chemin de halage du canal de Briare.

Nous pique-niquerons à Rogny-les-Sept-Ecluses. C’est ici que nous passerons du bassin de la Seine au bassin de la Loire.

Nous arriverons à Briare et son fameux pont-canal au dessus de la Loire. Nous arriverons assez tôt pour visiter le musé »e des deux marines et du pont-canal.

Ce parcours emprunte la Scandibérique-EuroVélo 3.

Cette journée fait partie d’une rando de 4 jours sur le triangle d’eau du Loiret. La participation à la journée est libre, sans inscription. S’il y a une nuitée, l’inscription est obligatoire.

Canal de Briane Gare de Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@cyclotranseurope.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://cyclotranseurope.org »}]

Rando le long du canal de Briare de Montargis à Briare