Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Canal de Briane, Montargis
Randonnée : le Loiret au fil de l’eau, Canal de Briane, Montargis jeudi 14 mai 2026.
Randonnée : le Loiret au fil de l’eau Jeudi 14 mai, 10h00 Canal de Briane Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T17:00:00+02:00
Une journée sur le canal de Briare
A la sortie de Montargis, nous ferons un arrêt devant le moulin Bardin (construit en 1860). Nous suivrons la voie verte sur le chemin de halage du canal de Briare.
Nous pique-niquerons à Rogny-les-Sept-Ecluses. C’est ici que nous passerons du bassin de la Seine au bassin de la Loire.
Nous arriverons à Briare et son fameux pont-canal au dessus de la Loire. Nous arriverons assez tôt pour visiter le musé »e des deux marines et du pont-canal.
Ce parcours emprunte la Scandibérique-EuroVélo 3.
Cette journée fait partie d’une rando de 4 jours sur le triangle d’eau du Loiret. La participation à la journée est libre, sans inscription. S’il y a une nuitée, l’inscription est obligatoire.
Canal de Briane Gare de Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@cyclotranseurope.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://cyclotranseurope.org »}]
Rando le long du canal de Briare de Montargis à Briare
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