Randonnée « Le plateau de l’enfer », Église de Champclauson, Champclauson

Informations pratiques

Randonnée « Le plateau de l’enfer » Samedi 26 septembre, 09h00 Église de Champclauson Gard

5 € (4 € pour les adhérents de l’association Les amis de Cévennes Magazine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Au départ de la randonnée arrêt à l’aérodrome de Champclauson où un responsable du site présentera les activités qui y sont pratiquées ainsi que les différents avions présents sur place.

Puis direction La Grand-Combe pour partager un pique-nique au Glacier Culturel, avant de découvrir l’exposition peinture de Mikael Friedman, actuellement présentée dans ce lieu devenu un acteur culturel incontournable du territoire.

Niveau débutant / distance : 6,5 Km

Réservation obligatoire, places limitées.

Église de Champclauson place de l’Église de Champclauson, La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 09 27 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdecevennesmagazine@gmail.com »}]

Une balade commentée par René Doussière qui vous permettra de découvrir les paysages et l’histoire de ce secteur emblématique des Cévennes au départ de la place de l’église de Champclauson.