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AGENDA · Champclauson

Randonnée « Le plateau de l’enfer », Église de Champclauson, Champclauson

samedi 26 septembre 2026 · Église de Champclauson · Champclauson

Randonnée « Le plateau de l’enfer », Église de Champclauson, Champclauson

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Église de Champclauson
Adresse
place de l’Église de Champclauson, La Grand-Combe
Ville
30110 Champclauson
Département
Gard
Tarif
5 € (4 € pour les adhérents de l'association Les amis de Cévennes Magazine)

Randonnée « Le plateau de l’enfer » Samedi 26 septembre, 09h00 Église de Champclauson Gard

5 € (4 € pour les adhérents de l’association Les amis de Cévennes Magazine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Au départ de la randonnée arrêt à l’aérodrome de Champclauson où un responsable du site présentera les activités qui y sont pratiquées ainsi que les différents avions présents sur place.
Puis direction La Grand-Combe pour partager un pique-nique au Glacier Culturel, avant de découvrir l’exposition peinture de Mikael Friedman, actuellement présentée dans ce lieu devenu un acteur culturel incontournable du territoire.

Niveau débutant / distance : 6,5 Km

Réservation obligatoire, places limitées.

Église de Champclauson place de l’Église de Champclauson, La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 09 27 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdecevennesmagazine@gmail.com »}]
Une balade commentée par René Doussière qui vous permettra de découvrir les paysages et l’histoire de ce secteur emblématique des Cévennes au départ de la place de l’église de Champclauson.