Randonnée « Le plateau de l’enfer », Église de Champclauson, Champclauson
samedi 26 septembre 2026 · Église de Champclauson · Champclauson
Informations pratiques
Randonnée « Le plateau de l’enfer » Samedi 26 septembre, 09h00 Église de Champclauson Gard
5 € (4 € pour les adhérents de l’association Les amis de Cévennes Magazine)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
Au départ de la randonnée arrêt à l’aérodrome de Champclauson où un responsable du site présentera les activités qui y sont pratiquées ainsi que les différents avions présents sur place.
Puis direction La Grand-Combe pour partager un pique-nique au Glacier Culturel, avant de découvrir l’exposition peinture de Mikael Friedman, actuellement présentée dans ce lieu devenu un acteur culturel incontournable du territoire.
Niveau débutant / distance : 6,5 Km
Réservation obligatoire, places limitées.
Église de Champclauson place de l’Église de Champclauson, La Grand-Combe Champclauson 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 09 27 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdecevennesmagazine@gmail.com »}]
Une balade commentée par René Doussière qui vous permettra de découvrir les paysages et l’histoire de ce secteur emblématique des Cévennes au départ de la place de l’église de Champclauson.