Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule Le Trait Ayat-sur-Sioule
samedi 24 octobre 2026 · Le Trait · Ayat-sur-Sioule
Informations pratiques
Ayat-sur-Sioule
Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule
Le Trait Chez Didier Alberganti Ayat-sur-Sioule Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:45:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Découvrez les saveurs des Combrailles lors d’une balade qui vous emmène de ferme en ferme à la rencontre de producteurs locaux.
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Le Trait Chez Didier Alberganti Ayat-sur-Sioule 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Discover the flavors of the Combrailles on a stroll that takes you from farm to farm to meet local producers.
L’événement Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule Ayat-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme