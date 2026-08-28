Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule Le Trait Ayat-sur-Sioule

Informations pratiques

Ayat-sur-Sioule

Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule

Le Trait Chez Didier Alberganti Ayat-sur-Sioule Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:45:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Découvrez les saveurs des Combrailles lors d’une balade qui vous emmène de ferme en ferme à la rencontre de producteurs locaux.

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Le Trait Chez Didier Alberganti Ayat-sur-Sioule 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Discover the flavors of the Combrailles on a stroll that takes you from farm to farm to meet local producers.

L’événement Randonnée Les détours du goût à Ayat-sur-Sioule Ayat-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme