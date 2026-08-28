Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille La Baraque Condat-en-Combraille
jeudi 22 octobre 2026 · La Baraque · Condat-en-Combraille
Informations pratiques
Condat-en-Combraille
Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille
La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 13:45:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Partez pour une randonnée gourmande au cœur des Combrailles à la rencontre de producteurs passionnés.
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La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out on a gourmet hike through the heart of the Combrailles to meet passionate local producers.
L’événement Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille Condat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme