Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille La Baraque Condat-en-Combraille

Informations pratiques

Condat-en-Combraille

Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille

La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 13:45:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Partez pour une randonnée gourmande au cœur des Combrailles à la rencontre de producteurs passionnés.

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La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out on a gourmet hike through the heart of the Combrailles to meet passionate local producers.

L’événement Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille Condat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme