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AGENDA · Condat-en-Combraille

Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille La Baraque Condat-en-Combraille

jeudi 22 octobre 2026 · La Baraque · Condat-en-Combraille

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
La Baraque
Adresse
Elevage Guillaume Legoy
Ville
63380 Condat-en-Combraille
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Condat-en-Combraille

Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille

La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 13:45:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Partez pour une randonnée gourmande au cœur des Combrailles à la rencontre de producteurs passionnés.
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La Baraque Elevage Guillaume Legoy Condat-en-Combraille 63380 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out on a gourmet hike through the heart of the Combrailles to meet passionate local producers.

L’événement Randonnée Les détours du goût à Condat-en-Combraille Condat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme