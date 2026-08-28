Randonnée Les détours du goût à Manzat Manzat
jeudi 29 octobre 2026 · Manzat
Informations pratiques
Manzat
Randonnée Les détours du goût à Manzat
Parking de la salle des fêtes de Manzat Manzat Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 13:15:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Partez à la rencontre des producteurs des Combrailles lors d’une randonnée gourmande accessible à tous.
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Parking de la salle des fêtes de Manzat Manzat 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Come meet the producers of the Combrailles region on a gourmet hike that’s open to everyone.
L’événement Randonnée Les détours du goût à Manzat Manzat a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme