Randonnée les étoiles de Bar Bar-le-Duc
Randonnée les étoiles de Bar Bar-le-Duc samedi 12 décembre 2026.
Randonnée les étoiles de Bar
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Dernière des Randonnées Incontournables de l’année, les Étoiles de Bar vous propose un parcours à travers la ville illuminée.
Informations à venir…Tout public
.
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 82 52 54 80 lestrottevoyottes55@free.fr
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English :
The last of the year’s Randonnées Incontournables , Les Étoiles de Bar takes you on a tour of the illuminated city.
More information to come…
L’événement Randonnée les étoiles de Bar Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE