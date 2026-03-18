Randonnée les étoiles de Bar

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Dernière des Randonnées Incontournables de l’année, les Étoiles de Bar vous propose un parcours à travers la ville illuminée.

Informations à venir…Tout public

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Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 82 52 54 80 lestrottevoyottes55@free.fr

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English :

The last of the year’s Randonnées Incontournables , Les Étoiles de Bar takes you on a tour of the illuminated city.

More information to come…

L’événement Randonnée les étoiles de Bar Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-13 par OT SUD MEUSE