Randonnée libre à La Stèle La Stèle La Tour-d’Auvergne

Informations pratiques

La Tour-d’Auvergne

Randonnée libre à La Stèle

La Stèle La Stèle Espace Sport Nature La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

À l’occasion des Traversées d’Automne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à une journée de randonnée conviviale au cœur des plus beaux paysages du territoire.

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La Stèle La Stèle Espace Sport Nature La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

%C0 As part of the Travers%E9es d’Automne event, the Puy-de-D%F4me Departmental Council invites you to a fun day of hiking in the heart of the region’s most beautiful landscapes.

L’événement Randonnée libre à La Stèle La Tour-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme