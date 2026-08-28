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AGENDA · La Tour-d'Auvergne

Randonnée libre à La Stèle La Stèle La Tour-d’Auvergne

dimanche 4 octobre 2026 · La Stèle · La Tour-d'Auvergne

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
La Stèle
Adresse
La Stèle Espace Sport Nature
Ville
63680 La Tour-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

La Tour-d’Auvergne

Randonnée libre à La Stèle

La Stèle La Stèle Espace Sport Nature La Tour-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

À l’occasion des Traversées d’Automne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à une journée de randonnée conviviale au cœur des plus beaux paysages du territoire.
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La Stèle La Stèle Espace Sport Nature La Tour-d’Auvergne 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

%C0 As part of the Travers%E9es d’Automne event, the Puy-de-D%F4me Departmental Council invites you to a fun day of hiking in the heart of the region’s most beautiful landscapes.

L’événement Randonnée libre à La Stèle La Tour-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme