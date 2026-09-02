Randonnée libre à Saint-Gervais-sous-Meymont Saint-Gervais-sous-Meymont
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Gervais-sous-Meymont
Informations pratiques
Saint-Gervais-sous-Meymont
Randonnée libre à Saint-Gervais-sous-Meymont
Maison du Parc du Livradois-Forez Saint-Gervais-sous-Meymont Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
À l’occasion des Traversées d’Automne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à une journée de randonnée conviviale au cœur des plus beaux paysages du territoire.
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Maison du Parc du Livradois-Forez Saint-Gervais-sous-Meymont 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
%C0 As part of the Travers%E9es d’Automne event, the Puy-de-D%F4me Departmental Council invites you to a fun day of hiking in the heart of the region’s most beautiful landscapes.
L’événement Randonnée libre à Saint-Gervais-sous-Meymont Saint-Gervais-sous-Meymont a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme