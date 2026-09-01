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AGENDA · Charbonnières-les-Vieilles

Randonnée libre au Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles

samedi 3 octobre 2026 · Charbonnières-les-Vieilles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Gour de Tazenat
Ville
63410 Charbonnières-les-Vieilles
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Charbonnières-les-Vieilles

Randonnée libre au Gour de Tazenat

Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

À l’occasion des Traversées d’Automne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme vous invite à une journée de randonnée conviviale au cœur des plus beaux paysages du territoire.
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Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

%C0 As part of the Travers%E9es d’Automne event, the Puy-de-D%F4me Departmental Council invites you to a fun day of hiking in the heart of the region’s most beautiful landscapes.

L’événement Randonnée libre au Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme