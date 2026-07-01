Informations pratiques

Villey-le-Sec

Randonnée L’ingénieux travail des castors et des hommes

Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 13:30:00

fin : 2026-07-28 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose de découvrir L’ingénieux travail des castors et des hommes lors d’une randonnée agréable le long de la Moselle et sur les hauteurs en forêt.

RDV au parking du barrage de Villey-le-Sec

Balade ombragée, sans difficulté

Dénivelé 148m distance 9,8 kms

Gratuit pour les adhérents payant pour les non-adhérents

Sur inscription par mailTout public

5 .

Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association for the Preservation and Promotion of the Haye Forest invites you to discover the ingenious work of beavers and humans during a pleasant hike along the Moselle River and through the forest hills.

Meet at the Villey-le-Sec dam parking lot

A shaded, easy hike

Elevation gain: 148 m distance: 9.8 km

Free for members fee required for non-members

Registration required via email

L’événement Randonnée L’ingénieux travail des castors et des hommes Villey-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES