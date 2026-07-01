Randonnée L’ingénieux travail des castors et des hommes Villey-le-Sec
mardi 28 juillet 2026 · Villey-le-Sec
Informations pratiques
Villey-le-Sec
Randonnée L’ingénieux travail des castors et des hommes
Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-28 13:30:00
fin : 2026-07-28 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
L’Association de Sauvegarde et de Promotion de la forêt de Haye vous propose de découvrir L’ingénieux travail des castors et des hommes lors d’une randonnée agréable le long de la Moselle et sur les hauteurs en forêt.
RDV au parking du barrage de Villey-le-Sec
Balade ombragée, sans difficulté
Dénivelé 148m distance 9,8 kms
Gratuit pour les adhérents payant pour les non-adhérents
Sur inscription par mailTout public
5 .
Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sylviecunin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association for the Preservation and Promotion of the Haye Forest invites you to discover the ingenious work of beavers and humans during a pleasant hike along the Moselle River and through the forest hills.
Meet at the Villey-le-Sec dam parking lot
A shaded, easy hike
Elevation gain: 148 m distance: 9.8 km
Free for members fee required for non-members
Registration required via email
L’événement Randonnée L’ingénieux travail des castors et des hommes Villey-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES