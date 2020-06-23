Randonnée littéraire Place de l’Église Bazougers
Randonnée littéraire Place de l’Église Bazougers mardi 23 juin 2026.
Bazougers
Randonnée littéraire
Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.
RANDONNÉE LITTÉRAIRE
Mardi 23 juin à 20h
Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.
À partir de 5 ans.
Gratuit, sur réservation
Départ Bibliothèque de Bazougers .
Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Literary walk led by the Baladins du Moulin, volunteers and librarians.
L’événement Randonnée littéraire Bazougers a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE