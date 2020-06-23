Randonnée littéraire Place de l’Église Bazougers

Bazougers

Randonnée littéraire

Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.

RANDONNÉE LITTÉRAIRE

Mardi 23 juin à 20h

Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.

À partir de 5 ans.

Gratuit, sur réservation

Départ Bibliothèque de Bazougers .

Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56

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English :

Literary walk led by the Baladins du Moulin, volunteers and librarians.

L’événement Randonnée littéraire Bazougers a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE