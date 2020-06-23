Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée littéraire Place de l’Église Bazougers

Randonnée littéraire Place de l’Église Bazougers mardi 23 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Bibliothèque de Bazougers

Ville : 53170 Bazougers

Département : Mayenne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bazougers

Randonnée littéraire

Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.
RANDONNÉE LITTÉRAIRE
Mardi 23 juin à 20h
Randonnée littéraire animée par les Baladins du Moulin, bénévoles et bibliothécaires.
À partir de 5 ans.
Gratuit, sur réservation
Départ Bibliothèque de Bazougers   .

Place de l’Église Bibliothèque de Bazougers Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Literary walk led by the Baladins du Moulin, volunteers and librarians.

L’événement Randonnée littéraire Bazougers a été mis à jour le 2026-06-03 par SUD MAYENNE