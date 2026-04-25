Randonnée loisirs Tincourt-Boucly
Randonnée loisirs Tincourt-Boucly vendredi 1 mai 2026.
Tincourt-Boucly
Randonnée loisirs
Tincourt-Boucly Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.
> Parcours marche
7 13 km
Départ à 9h
> Parcours VTT (casque obligatoire)
13 26 44 km
Départ à 8h30
Tombola
Boisson et sandwich à l’arrivée
Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.
> Parcours marche
7 13 km
Départ à 9h
> Parcours VTT (casque obligatoire)
13 26 44 km
Départ à 8h30
Tombola
Boisson et sandwich à l’arrivée .
Tincourt-Boucly 80240 Somme Hauts-de-France +33 6 58 83 07 24
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English :
The Club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly is organizing a morning of walking and mountain biking.
> Walking routes
7 13 km
Departure at 9 a.m
> Mountain bike course (helmet compulsory)
13 26 44 km
Start at 8:30 am
Raffle
Drinks and sandwiches on arrival
L’événement Randonnée loisirs Tincourt-Boucly a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE