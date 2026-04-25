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Randonnée loisirs Tincourt-Boucly

Randonnée loisirs Tincourt-Boucly vendredi 1 mai 2026.

Ville : 80240 Tincourt-Boucly

Département : Somme

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Tincourt-Boucly

Randonnée loisirs

Tincourt-Boucly Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.

> Parcours marche
7 13 km
Départ à 9h

> Parcours VTT (casque obligatoire)
13 26 44 km
Départ à 8h30

Tombola
Boisson et sandwich à l’arrivée
Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.

> Parcours marche
7 13 km
Départ à 9h

> Parcours VTT (casque obligatoire)
13 26 44 km
Départ à 8h30

Tombola
Boisson et sandwich à l’arrivée   .

Tincourt-Boucly 80240 Somme Hauts-de-France +33 6 58 83 07 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly is organizing a morning of walking and mountain biking.

> Walking routes
7 13 km
Departure at 9 a.m

> Mountain bike course (helmet compulsory)
13 26 44 km
Start at 8:30 am

Raffle
Drinks and sandwiches on arrival

L’événement Randonnée loisirs Tincourt-Boucly a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE