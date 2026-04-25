Tincourt-Boucly

Randonnée loisirs

Tincourt-Boucly Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.

> Parcours marche

7 13 km

Départ à 9h

> Parcours VTT (casque obligatoire)

13 26 44 km

Départ à 8h30

Tombola

Boisson et sandwich à l’arrivée

Le club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly propose une matinée randonnée marche et VTT.

> Parcours marche

7 13 km

Départ à 9h

> Parcours VTT (casque obligatoire)

13 26 44 km

Départ à 8h30

Tombola

Boisson et sandwich à l’arrivée .

Tincourt-Boucly 80240 Somme Hauts-de-France +33 6 58 83 07 24

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English :

The Club d’animations et de loisirs de Tincourt-Boucly is organizing a morning of walking and mountain biking.

> Walking routes

7 13 km

Departure at 9 a.m

> Mountain bike course (helmet compulsory)

13 26 44 km

Start at 8:30 am

Raffle

Drinks and sandwiches on arrival

L’événement Randonnée loisirs Tincourt-Boucly a été mis à jour le 2026-04-25 par OT HAUTE SOMME PERONNE